Лукашенко объявили персоной нон грата в Евросоюзе

Европарламент отказался признавать результаты выборов президента Беларуси и объявил Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признали результатов выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, также объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов ЕП, опубликованном на сайте Европейской народной партии.

В документе, подписанном лидерами Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, партии "Обновить Европу" (Renew Europe), Партии зеленых и группы "Европейских консерваторов и реформистов", говорится, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и заслуживающими доверия, а отчеты указывают на победу Светланы Тихановской.

"Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", – заявили евродепутаты.

Они осудили аресты и акты насилия против мирных демонстрантов со стороны белорусских властей, призвали к немедленному освобождению всех задержанных по политических мотивам, а также к скорейшему внесению в санкционный список всех, кто ответственен за насилие и фальсификацию выборов в Беларуси.

Европарламентарии предложили Евросоюзу назначить специального представителя для Беларуси, чтобы поддержать процесс мирной передачи власти в соответствии с волей народа Беларуси.

Они также призвали Россию воздержаться от любого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены – противодействовать любым действиям Российской Федерации в этом направлении.