В изоляторах Беларуси остались 122 задержанных на акциях протеста

Министерство внутренних дел Беларуси продолжает работу по освобождению граждан, задержанных на протестных митингах, сообщили в пресс-службе МВД страны.

По состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

Она отметила, что работа по освобождению задержанных продолжается.

"Содержащиеся на участке изолятора временного содержания в Жодино граждане были переведены в Центр изоляции правонарушителей Главного управления внутренних дел Мингорисполкома и по состоянию на 8.00 отпущены. В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся шесть граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", – добавила пресс-секретарь.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения.