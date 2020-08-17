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В Беларуси к забастовке присоединились работники государственных телеканалов

Сотрудники Белтелерадиокомпании, а также белорусских каналов ОНТ и СТВ присоединились к общенациональной забастовке.

Под редакцию ОНТ и СТВ вышли около 40 журналистов
Под редакцию ОНТ и СТВ вышли около 40 журналистов
Фото: tut.by

В понедельник, 17 августа, сотрудники Белтелерадиокомпании (БТ) вышли на забастовку. Перед этим они подписали уведомление на имя руководителя компании Ивана Эйсмонта, в котором требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ, сообщает TUT.BY.

На забастовку вышли режиссеры, операторы и те сотрудники, которые уволились на прошлой неделе. Во время пикета они обсуждали вчерашний провластный митинг в поддержку президента Александра Лукашенко и то, как его освещали СМИ. Работники возмущались тем, что государственные каналы заявляли о присутствии на этом митинге 70 тыс. человек (оппозиционные журналисты насчитывали около 31 тыс.).

Один из операторов БТ передал бастующим слова главы компании о том, что "все, кому что-то не нравится, могут уволиться в течении часа". Сам оператор заявил, что увольняться никто не собирается и каждый день сотрудники будут собираться у здания Белтелерадиокомпании, но на репортажи никто ездить не будет.

О намерении объявить забастовку также заявили сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ. Под редакциями телеканалов собрались как сотрудники (их было около 40 человек), так и те, кто их поддерживает.

В основном у ОНТ собрались те, кто вышел 14 августа на набережную и призвал остановить насилие. После этого пропуски этих сотрудников были заблокированы, им предложили написать заявление на увольнение, рассказала одна из журналисток, которая входила в президентский пул.

Из-за увольнения сотрудников ОНТ объявил о закрытии программы "Наше Утро", сообщает "Дождь". На белорусском канале заявили, что "уход некоторых сотрудников, вызванный давлением на одних журналистов и преследованием других, не позволяют производить контент в должном качестве".

С начала протестов с государственных телеканалов в Беларуси уволилось несколько телеведущих и журналистов, в том числе глава президентского пула, ведущий ОНТ Дмитрий Семченко.

Белорусские государственные СМИ называли протестующих провокаторами, снимали несбалансированные сюжеты о задержанных, у которых спрашивали, "будут ли они еще делать революцию". 13 августа на телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет о допросе оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В нем говорилось о планах "по дестабилизации ситуации в Беларуси", а в это время показывали кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карточкой с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Теги: забастовка, митинг, журналисты, протесты в Беларуси
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