ЕС должен дать понять Путину, что в Беларуси не может быть сценария Крыма – премьер Чехии

Европейский союз должен побудить белорусов не бояться воплощать в жизнь модель "бархатной революции" ноября 1989 года, считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш: В Беларуси не должно происходить того, что произошло с нами в 1968 году Фото: EPA

Европейский союз должен дать понять, что в Беларуси не может быть советского сценария оккупации Чехословакии и российского сценария оккупации Крыма. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Twitter.

"В Беларуси не должно происходить того, что произошло с нами в 1968 году (21 августа 1968 Чехословакию оккупировали войска так называемого мирного Варшавского пакта. – "ГОРДОН"). Европейский Союз должен действовать. Они должны побудить белорусов не бояться воплощать в жизнь модель "бархатной революции" ноября 1989 года", – отметил он.

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

В видеообращении он также заявил, что Польша больше всех настаивает на скорейшем принятии санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Кто-то должен договориться с президентом [России Владимиром] Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть", – предупредил чешский премьер-министр.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

За последние выходные, 15-16 августа, Лукашенко и Путин созванивались уже дважды и обсуждали события в Беларуси. Во время разговора они подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.