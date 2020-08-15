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МВД Беларуси выпустило более 2 тыс. задержанных во время протестов

За неделю протестов в Беларуси были задержаны почти 7 тыс. человек, заявляли в министерстве внутренних дел страны.

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Власти освободили около 2 тыс. задержанных на акциях протеста
Власти освободили около 2 тыс. задержанных на акциях протеста
Фото: EPA

Министерство внутренних дел Беларуси выпустило более 2 тыс. задержанных во время протестов. Об этом 14 августа сообщила в Telegram пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"В МВД озабочены проблемой переполненности мест содержания задержанных. Свыше 2 тыс. граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", – сказано в сообщении.

По данным министерства, за прошедшую неделю были задержаны около 7 тыс. человек, почти половина из них (3 тыс. человек) были задержаны в первую ночь протестов 9–10 августа.

В ведомстве утверждают, что от действий протестующих пострадал 121 сотрудник милиции; против демонстрантов открыли более 90 уголовных дел.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Кроме того, задержанные после освобождения рассказывали, что правоохранители продолжали избивать участников акций и после задержания. Известно как минимум о двух погибших протестующих.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, митинг, столкновения, насилие, разгон, силовики, протесты в Беларуси
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