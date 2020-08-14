Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные бойцов ОМОН

В Беларуси появится сайт под названием "Доска национального позора". На нем будут публиковаться личные данные бойцов ОМОН, которые разгоняли демонстрации в Беларуси, заявил экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

Валерий Цепкало уточнил, что сайт будет похож на украинский "Миротворец" Фото: Валерий Цепкало / Facebook

"Фронт национального спасения Республики Беларусь" создаст сайт под названием "Доска национального позора" для публикации личных данных белорусских силовиков, которые разгоняли демонстрации. На новом ресурсе будут данные тех, кто фальсифицировал результаты выборов президента страны, заявил экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Второе – это формирование "Доски национального позора". Это все организовано как crowdsourcing. На доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта, и будем требовать для них запрет въезда", – сказал Цепкало.

Он подчеркнул, что фальсификация результатов выборов, по законам Беларуси, является уголовным преступлением, а публикация их данных сможет стать для стран Европейского союза возможностью не выдавать им визы.

Цепкало заявил, что "Фронт национального спасения" будет публиковать данные сотрудников ОМОН, которые избивали протестующих

"Третий – омоновцы, которые били людей. Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу", – сказал политик.

Цепкало отметил, что ему уже присылали данные бойцов ОМОН, которые разгоняли демонстрации в Беларуси.

Цепкало был одним из главных конкурентов президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения.

Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев.

5 августа стало известно, что Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.

Его супруга Вероника вошла в штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находится в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.