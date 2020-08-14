Евросоюз согласился подготовить санкции для Беларуси

Евросоюз решил подготовить санкции против ответственных за насилие и фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 14 августа заявил, что страны Евросоюза согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси. Об этом министр написал в Twitter.

"Жители Беларуси продемонстрировали стремление к демократическим переменам. Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимы. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", – написал дипломат.

The people of #Belarus have demonstrated their desire for democratic change. Violent crackdown of peaceful protests & repression of opposition is unacceptable. In important move, #EU decided to prepare restrictive measures against those responsible for violence & election fraud. pic.twitter.com/Xsbzpc6L2A — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 14, 2020

По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, ни один из министров ЕС не высказался против подготовки санкций.

EU foreign ministers currently debating #Belarus. so far no one has spoken up against sanctions. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.