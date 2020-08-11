"Народ заслуживает лучшего". В Европейском совете раскритиковали выборы в Беларуси

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что власти Беларуси применили неприемлемое насилие к демонстрантам. В организации отметили, что без прогресса в правах человека отношения между Евросоюзом и Беларусью могут ухудшиться.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

"Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие… Призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства – участника ОБСЕ", – сказано в заявлении.

В Совете подчеркнули, что народ Беларуси заслуживает лучшего.

Евросоюз заявил, что без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться. Совет ЕС также потребовал от властей Беларуси немедленно освободить задержанных во время протестов.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.