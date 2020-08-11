Президент Литвы считает, что нужно обсудить введение санкций против Беларуси

О санкциях против Минска следует говорить "со всей серьезностью", поскольку происходящее сейчас "даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа: Сейчас в Беларуси мы видим и погибших, и раненых людей Фото: EPA

Евросоюзу следует обсудить введение санкций против Беларуси. Об этом 11 августа заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью порталу Delfi.

По его словам, о санкциях против Минска следует говорить "со всей серьезностью", потому что происходящее сейчас "даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы".

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты или судьба которых неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", – сказал президент Литвы.

Он добавил, что от ситуации с правами человека будет зависеть дальнейшее сотрудничество Литвы с Беларусью.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатами выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход. Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву после семи часов задержания. Ее, по словам министра, вывезли по указанию властей Беларуси.

11 августа было опубликовано видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям. Позже вышло еще одно видео, в котором она сказала, что "народ Беларуси сделал свой выбор", и просит не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа. В штабе предполагают, что Тихановскую могли заставить записать второе видео.