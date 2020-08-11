Штаб Тихановской считает, что ее второе видеообращение записано под давлением силовиков

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Мария Колесникова на пресс-конференции заявила, что Тихановская провела три часа в здании Центризбиркома наедине с двумя чиновниками из правоохранительных органов. Колесникова утверждает, что силовики давили на Тихановскую, в результате чего она опубликовала второе видеообращение.

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Мария Колесникова 11 августа на пресс-конференции рассказала, что Тихановскую могли заставить записать видеообращение, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

"Светлану не пустили в здание ЦИК вместе с адвокатом Максимом Знаком. В результате я осталась на блокпосту, Светлана и адвокат Максим Знак вошли в здание ЦИК. Там Светлану пригласили в кабинет Лидии Михайловны Ермошиной, она пошла туда, но адвокат остался ждать в приемной. Ермошина очень быстро покинула кабинет, Светлана осталась там одна с двумя высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов. Это длилось три часа. В это время в офис заходили люди с видеоаппаратурой. Светлана была там без связи с нами. Недавнее видео – результат этих трех часов", – пояснила Колесникова.

Группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обратила внимание на сходство интерьера помещения, в котором записано видео с Тихановской, и кабинета Ермошиной.

"Помимо совпадающего фона с жалюзи, нам удалось найти и кадры с аналогичным диваном в кабинете главы ЦИК", – написала CIT в Twitter.

Видео Тихановской с призывом не выходить на улицы, судя по всему, действительно было записано в помещении ЦИК Беларуси. Помимо совпадающего фона с жалюзи, нам удалось найти и кадры с аналогичным диваном в кабинете главы ЦИК pic.twitter.com/ifQasDiQ4b — CIT (@CITeam_ru) August 11, 2020

Портал TUT.BY сообщил, что все это время Светлана находилась наедине с этими сотрудниками и не могла выйти на связь со своим адвокатом Максимом Знаком. Спустя три часа Знак вышел один и сказал, что видел ее выходящей из другого кабинета.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, комментируя видеообращение Тихановской, сообщил "РИА Новости", что власти Беларуси давили на нее через мужа.

"Светлану выпустили. Но у них есть инструмент давления на нее в виде мужа, который сидит в тюрьме... На нее оказали давление", – заявил Цепкало.

Он сказал, что в настоящее время ему не удалось связаться с Тихановской.

"Отправляли сообщения, моя жена с ней общается, и тот человек, который с ней постоянно на связи, сейчас вот говорит, что сообщение даже не доставлено", – подчеркнул Цепкало.

Колесникова не осудила отъезд Тихановской из Беларуси.

"Я понимаю выбор Светланы. Я понимаю, как ей было трудно. Светлана, ты герой", – сказала Колесникова.

По словам Колесниковой, она не собирается уезжать из страны и продолжит работу в штабе другого оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Кавалькова уточнила, Тихановская покинула Беларусь вместе с главой ее избирательного штаба Марией Мороз. Ковалькова сказала, что штаб Тихановской продолжит работать. Встреча ее доверенных лиц назначена на сегодня, 11 августа.

Тихановская в своем втором видеообращении к гражданам Беларуси сказала, что "народ Беларуси сделал свой выбор" и просит не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа.

Сегодня, 11 августа, с аналогичным "призывом к благоразумию" выступил Следком Беларуси.

Ранее было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям.