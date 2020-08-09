Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности после задержания своих соратниц

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приняла решение не ночевать в своей квартире в Минске после того, как 8 августа задержали двух ее соратниц – лидера ее штаба Марию Мороз и представителя объединенного штаба Марию Колесникову. Последнюю впоследствии отпустили.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру в Минске. Об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Она отметила, что такое решение Тихановская приняла после задержания двух ее основных помощников. Сейчас кандидат находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов.

По словам Красулиной, ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной.

Вечером 8 августа в Минске задержали руководителя предвыборного штаба Тихановской Марию Мороз. В полиции заявили, что ее задержали в рамках административного производства, но какого именно, неизвестно. За два дня до этого Мороз уже задерживали, но отпустили после "разъяснительной беседы".

Также 8 августа задержали еще одну соратницу Тихановской и представительницу объединенного штаба Марию Колесникову. Вскоре ее отпустили, так как оказалось, что по ошибке задержали не того человека.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа началось основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.