В Минске задерживали Колесникову, соратницу оппозиционного кандидата в президенты Тихановской

Марию Колесникову, соратницу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, милиция задержала вечером 8 августа, а затем отпустила, когда якобы выяснилось, что задержали не того человека.

8 августа в Минске задержали Марию Колесникову, соратницу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом РБК сообщил представитель штаба не допущенного к выборам банкира Виктора Бабарико, чей штаб ранее возглавляла Колесникова.

"Когда сели в машину и начали выезжать с парковки – заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", – сказал собеседник агентства.

Причина задержания, по его словам, неизвестна.

Колесникову везут в центральное РОВД милиции.

Позже она сообщила "Радыё Свабода", что ее отпустили спустя полчаса.

"Видимо, по ошибке решили задержать. Вскоре выяснилось, что Колесникова Мария Александровна, 1982 года рождения, не была тем человеком, которого они хотели задержать. Меня посадили в автобус и очень вежливо спросили, куда мне надо", – рассказала Колесникова.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Тихановскую поддерживают соратницы Колесникова и Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало.