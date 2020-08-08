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В Минске вновь задержали начальницу штаба Тихановской

6 августа руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз задерживали для "разъяснительной беседы". Сегодня милиционеры вновь задержали ее.

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В день голосования у Тихановской не будет начальника штаба
В день голосования у Тихановской не будет начальника штаба
Фото: ЕРА

8 августа в 17.00 в Минске задержали руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом "Радыё Свабода" сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

По ее словам, в милиции заявили, что задержали Мороз в рамках административного производства, но не уточнили, какого именно.

"Мы не знаем, куда увезли Марию. Похоже, суд над ней будет в понедельник. Таким образом, в день выборов Тихановская лишена главы штаба", – подчеркнула Красулина.

6 августа в штабе Тихановской уже заявляли о задержании Мороз. Люди, которые представились сотрудниками министерства внутренних дел Беларуси, задержали ее на выходе из литовского посольства после подачи документов на визу. После "разъяснительной беседы" женщину отпустили.

7 августа в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш.

9 августа запланировано основное голосование на выборах президента Беларуси.

Главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в банковских махинациях. ЦИК страны забраковал более половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, выборы, милиция, задержание, Светлана Тихановская
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