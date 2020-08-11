ГОРДОН
 
 
МИР

"Белорусы, прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади". Тихановская записала еще одно видеообращение

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов беречь себя и своих близких.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тихановская: Я не хочу крови и насилия
Тихановская: Я не хочу крови и насилия
Фото: Светлана Тихановская / Facebook

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская записала второе видеообращение, в котором призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Видео в Facebook опубликовал белорусский портал TUT.BY.

Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа.

"Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – отметила кандидат в президенты.

Ранее было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", – сказала кандидат в президенты.

Сегодня с аналогичным "призывом к благоразумию" выступил Следком Беларуси.

https://www.facebook.com/tut.by/videos/349085222775711/

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву после семи часов задержания. Ее вывезли по указанию властей Беларуси.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыПравозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Теги: Беларусь, выборы, задержание, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии из здания суда
Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии из здания суда
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
Бывший особняк Питта и Энистон продан за $32,5 млн
Бывший особняк Питта и Энистон продан за $32,5 млн
Звезда "300 спартанцев" Батлер устроил велопрогулку по Малибу
Звезда "300 спартанцев" Батлер устроил велопрогулку по Малибу
  "Третий день". Вышел трейлер сериала с Джудом Лоу и Наоми Харрис. Видео
  "Третий день". Вышел трейлер сериала с Джудом Лоу и Наоми Харрис. Видео
"Потапа ищет". Каменских поплавала под водой
"Потапа ищет". Каменских поплавала под водой
Loboda позировала с чаем на трапе самолета
Loboda позировала с чаем на трапе самолета
Джаред Лето сыграет художника украинского происхождения
Джаред Лето сыграет художника украинского происхождения
"Может забывать, отвлекаться, улыбаться, но все в секунду может прекратиться". Жена Павлика рассказала, как он переживает смерть сына
"Может забывать, отвлекаться, улыбаться, но все в секунду может прекратиться". Жена Павлика рассказала, как он переживает смерть сына
Алексей Горбунов показал старшую дочь
Алексей Горбунов показал старшую дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS