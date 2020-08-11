Над Киевом подняли огромный флаг Беларуси

Украинские активисты подняли над Киевом огромный флаг Беларуси в поддержку протестующих против результатов выборов президента этой страны.

В Киеве запустили в небо на дроне огромный флаг в знак солидарности с народом Беларуси. Видео опубликовано на странице Dronarium Украина в YouTube.

В комментарии под видео говорится, что отвечать силой на мирный протест вместо диалога недопустимо. Поскольку украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции достоинства, компания не могла не отреагировать на события в Беларуси.

В Dronarium заявили, что они всегда находятся на стороне прав человека и неоднократно поднимали флаги для тех, кто "испытывает притеснения в своих свободах", в частности: сопровождение Марша равенства "КиевПрайд", полет над Киевом флага крымскотатарского народа.

ВИДЕО

Видео: DRONARIUM Ukraine / YouTube

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатами выборов.

В МВД Беларуси сообщили, что в ходе протестов в Минске 10 августа погиб мужчина. Накануне протестующие начали использовать против ОМОНа "коктейли Молотова".

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она находится в Литве.

Также Тихановская записала видеообращение, в котором призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста.