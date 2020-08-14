Германия обсудит в Совете Европы санкции против виновных в насилии в Беларуси

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 14 августа заявил, что правительство страны и канцлер Ангела Меркель считают неприемлемым жестокое обращение с демонстрантами в Беларуси. Зайберт сообщил, что Германия обсудит сегодня в Совете Европы санкции против тех, кто совершал насилие.

Правительство Германии и канцлер Ангела Меркель решительно осуждают применение силы против мирных протестующих в Беларуси и считают, что Евросоюз (ЕС) должен обсудить санкции против ответственных за нарушения прав человека. Об этом заявил на брифинге 14 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Трансляцию брифинга вел немецкий канал Phoenix в YouTube.

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Видео: Рhoenix / YouTube

"Я хотел бы от имени канцлера решительно осудить жестокое насилие против мирных демонстрантов. Канцлер особенно осуждает то, что тысячи были задержаны просто из-за участия в мирных протестах. Она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались. С точки зрения Берлина, это неприемлемо", – сказал Зайберт.

По словам Зайберта, сейчас фундаментальное право на собрания и выражение мнения в Беларуси топчут ногами.

"Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Беларуси. При этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека ", – отметил Зайберт.

Он уточнил, что Беларусь должна немедленно и без предварительных условий освободить людей и обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации.

"Многие люди вышли на улицы белорусских городов и остановили работу на предприятиях, чтобы мирно заявить о своем политическом мнении. Это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов", – заявил представитель правительства Германии.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 августа призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Лукашенко больше не является законным президентом Беларуси, потому что демократических выборов в стране не было.