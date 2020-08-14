Президент Литвы заявил, что Лукашенко уже не является законным главой государства Беларусь

Если Европа проигнорирует политический кризис в Беларуси, эта страна, вероятно, станет государством-сателлитом России, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что Александр Лукашенко обязан позволить проведение свободных и демократических выборов президента Беларуси.

Науседа: Нормальных отношений с Беларусью у Литвы пока быть не может Фото: ЕРА

Александр Лукашенко больше не является законным президентом Беларуси, потому что демократических выборов в стране не было. Об этом в интервью телеканалу Sky News 13 августа сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что нормальных отношений с Беларусью у Литвы быть не может, пока официальный Минск не пойдет на свободные выборы.

Науседа подчеркул, что если Европа проигнорируют политический кризис в Беларуси, страна, вероятно, станет государством-сателлитом России.

"Россия заинтересована в государстве-сателлите, и Беларусь, вероятно, будет полностью интегрирована в РФ, если мы будем оставаться пассивными и наблюдать за этим процессом", – добавил литовский президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. Выборы проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов были задержаны около 7 тыс. человек. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия.

В ночь на 14 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных активистов.

Сегодня ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента – победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали 80,1% избирателей. Тихановская получила 10,1%.

Лукашенко 14 августа сказал, что он "живой и не за границей".