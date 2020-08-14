В Беларуси призвали провести марш свободы в воскресенье

Организаторы марша свободы говорят, что мероприятие будет исключительно мирным. Выходить на марш призвали рабочих, преподавателей, деятелей культуры, военных и всех небезразличных.

В Беларуси призывают провести общегражданский марш свободы в воскресенье, 16 августа. Об этом сказано в объявлении в Telegram-канале NЕХТА.

Начало марша назначено на 14.00 на проспекте Независимости в Минске, центральных улицах и площадях столицы.

В других городах марш собираются провести также на центральных проспектах, улицах и площадях.

"Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами – сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выскажем слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", – сообщили организаторы.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции. По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.