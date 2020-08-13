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ПОЛИТИКА

МИД не рекомендует украинцам посещать Беларусь

Отказ от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране поможет украинским гражданам избежать "сложных ситуаций", подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, что МИД обновил рекомендации по вопросам посещения Беларуси
Кулеба рассказал, что МИД обновил рекомендации по вопросам посещения Беларуси
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины не рекомендует гражданам страны ехать в Республику Беларусь. Об этом на брифинге 13 августа сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, вчера МИД дал рекомендацию гражданам, которые находятся на территории этой страны, – проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в массовых демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти. В связи с развитием ситуации вокруг [задержанных в Беларуси граждан Украины] Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня МИД издает новую рекомендацию гражданам Украины – воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Призываю соотечественников прислушаться к рекомендациям МИД, это позволит избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", – сказал Кулеба.

12 августа около 17.00 в Беларуси были задержаны двое волонтеров общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Против них открыли уголовное дело.

13 августа Кулеба сообщил, что украинский консул пока не нашел Реуцкого и Васильева в местах временного содержания задержанных. Поиски продолжаются. МИД Украины направил в МИД Беларуси две ноты с требованием предоставить информацию о причинах задержания украинцев Реуцкого, Васильева и Оксаны Алешиной и местах, где они содержатся. Украина требует немедленного безусловного их освобождения, подчеркнул глава украинской дипломатии.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Теги: Украина, Беларусь, МИД Украины, Константин Реуцкий, Дмитрий Кулеба, украинцы, Евгений Васильев
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