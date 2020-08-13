Украина требует освободить задержанных в Беларуси украинских правозащитников – Ермак

Украинские правозащитники и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны в Беларуси безосновательно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак: Украина и Беларусь всегда были хорошими друзьями и партнерами Фото: president.gov.ua

Украина обращается к властям Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо", – подчеркнул Ермак.

По его словам, украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время протестов в Беларуси.

Глава Офиса президента добавил, что Украина ценит добрососедские отношения с Беларусью.

"Мы гораздо больше, чем просто соседи, – мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", – отметил он.

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске Реуцкий и Васильев остановились у Ревяки. Около 23.00 12 августа к ней домой пришли с обыском, он продолжался около получаса. Правоохранители изъяли компьютеры Реуцкого и Ревяки, а также паспорт Васильева.

"Радыё Свабода" уточнило, что украинцы находятся в одном из следственных изоляторов.

Посольство Украины в Беларуси знает о задержании украинцев. Дипломаты сообщили, что устанавливают место и условия содержания задержанных.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, ночью 12 августа – 700 человек. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.