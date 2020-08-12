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В третий день протестов в Беларуси задержали тысячу человек

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что во время протестов 11 августа митингующие пять раз наехали машинами на силовиков.

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Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа
Фото: EPA

В ночь с 11-го на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек. Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны.

По данным МВД, беспорядки шли в 25 городах, в министерстве сообщили о пяти умышленных наездах машин на силовиков, возбуждено 17 уголовных дел.

Минздрав страны сообщает, что 51 человек обратился за медицинской помощью, также пострадали 14 сотрудников милиции и военнослужащих.

Основные травмы – ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет, отмечает TUT.by.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского  по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го и 11 августа. Митингующие обвиняют власть в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси

Теги: Беларусь, выборы, митинг, протесты в Беларуси
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