В Беларуси джип силовиков протаранил легковой автомобиль, пострадала пятилетняя девочка

В Беларуси пятилетнего ребенка вместе с его матерью, в чей автомобиль врезался джип силовиков, доставил в больницу случайный водитель, который оказался на месте происшествия.

По словам врачей, пострадавший в аварии ребенок нуждается в операции Фото: depositphotos.com

В городе Гродно (Беларусь) силовики протаранили легковой автомобиль, в котором находился пятилетний ребенок. Об этом очевидец события рассказал изданию "Наша Ніва".

Свидетель сообщил, что ехал с улицы Суворова, когда увидел мигалки и решил поехать туда. Вскоре он увидел, что улица перекрыта, а на дороге стоит разбитая машина, рядом с которой окровавленная женщина с ребенком на руках. По его словам, пятилетняя девочка получила ранение в аварии, у нее шла кровь.

Мужчина отвез женщину с ребенком в больницу, врачи сказали, что девочке нужна операция. Пока они ехали в медучреждение, с матерью ребенка связался ее муж и сообщил, что его задержали правоохранители.

Пострадавшие рассказали свидетелю, что не сигналили, а просто ехали по дороге. Тем не менее силовики обвинили их в происшествии.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

В этот день в Минске погиб один из активистов.