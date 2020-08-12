В Беларуси джип силовиков протаранил легковой автомобиль, пострадала пятилетняя девочка

В городе Гродно (Беларусь) силовики протаранили легковой автомобиль, в котором находился пятилетний ребенок. Об этом очевидец события рассказал изданию "Наша Ніва".
Свидетель сообщил, что ехал с улицы Суворова, когда увидел мигалки и решил поехать туда. Вскоре он увидел, что улица перекрыта, а на дороге стоит разбитая машина, рядом с которой окровавленная женщина с ребенком на руках. По его словам, пятилетняя девочка получила ранение в аварии, у нее шла кровь.
Мужчина отвез женщину с ребенком в больницу, врачи сказали, что девочке нужна операция. Пока они ехали в медучреждение, с матерью ребенка связался ее муж и сообщил, что его задержали правоохранители.
Пострадавшие рассказали свидетелю, что не сигналили, а просто ехали по дороге. Тем не менее силовики обвинили их в происшествии.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.
Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.
10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.
В этот день в Минске погиб один из активистов.
США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.
11 августа акции протеста продолжились. На крышах зданий замечали снайперов, по улицам Минска ездила спецтехника. Первые задержания начались еще до начала митингов. В крупных городах страны пропал мобильный интернет, а в Следкоме Беларуси разрешили изымать автомобили у митингующих.