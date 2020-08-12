Гордон: В Беларуси улучшенный вариант СССР, но выросло целое поколение, которое ориентировано на западные ценности. Молодежь устала от Лукашенко

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что в любой стране должна быть сменяемость власти, президент Беларуси Александр Лукашенко руководит страной 26 лет, и сегодняшние протесты показывают, что граждане от него устали и хотят перемен.

Гордон: Я хочу, чтобы в Беларуси все разрешилось мирным путем, чтобы перестали избивать людей, чтобы перестали издеваться над людьми Фото: Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что протесты в Беларуси после президентских выборов вспыхнули из-за того, что гражданам страны надоело жить в "улучшенном варианте Советского Союза". Такое мнение он высказал вечером 11 августа в эфире телеканала "Украина 24".

"В Беларуси за 30 лет независимости выросло целое поколение, которому чужд даже улучшенный Советский Союз. Давайте скажем прямо: в Беларуси улучшенный вариант Советского Союза. Там хорошая медицина, хорошее образование, чисто, аккуратно, красиво, очень хорошие дороги... Все как-то по-хозяйски. При этом выросло новое поколение, которое живет в интернете, ездит в соседние Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, ориентировано на западные, демократические ценности, и это поколение сейчас громко заявляет о себе. В Беларуси были сильны советские бабушки и дедушки, это был оазис улучшенного советского социализма. Но эти люди умирают, появляется новое поколение, которому эти чертовы советские принципы чужды", – сказал журналист.

По его мнению, белорусы устали от президента Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года.

"Они хотят на запад, к западным ценностям, они устали от Лукашенко. Он это понимает тоже, я уверен. Потому что, вы знаете, 26 лет – это много. Хорошо, когда есть сменяемость власти. Побыл человек пять лет у власти, ну восемь – и хватит! Точно так, как Россия устала от [президента Владимира] Путина. Украина чем хороша? Тут есть сменяемость власти постоянная. От Лукашенко молодежь устала, и молодежь хочет перемен. Многие белорусы хотят перемен", – отметил Гордон.

При этом, подчеркнул журналист, во время записи интервью с Лукашенко на прошлой неделе у него не было "ни малейшего ощущения", что после выборов города Беларуси охватят такие протесты.

"Людям хочется демократии, свободы слова, свободы прессы, разных партий, разных точек зрения. XXI век на дворе. Советский Союз сейчас только начинает заканчиваться в разных странах – спустя почти 30 лет после своего официального конца... Я хочу, чтобы в Беларуси все разрешилось мирным путем, чтобы перестали избивать людей, чтобы перестали издеваться над людьми. Когда вижу белорусский ОМОН, я сразу вспоминаю наш "Беркут" на Майдане", – сказал Гордон.

Но протесты в Украине в 2013–2014 годах и сегодняшние протесты в Беларуси отличаются, продолжил он. Главная разница – на протесты в Украине собиралось огромное количество людей.

"Там же все действуют группками, разрозненно – все-таки партизанская страна... [У нас] интернет работал, сцена, где красиво стояли лидеры Майдана, функционировала, никто в них не стрелял, давали выступать, свет, звук, артисты. Это все круглосуточно. Огромные деньги, между прочим. В Беларуси отключили интернет, никаких сцен", – отметил он.

Сейчас в Беларуси сошлось много интересов, сказал журналист, и Украина в этой ситуации тоже должна думать о своих интересах.

"В чем заключается наш интерес? У нас очень большая граница с Беларусью (ее протяженность 1084 км. – "ГОРДОН"). Если на этой границе будут стоять белорусские пограничники и белорусские войска – это уже хорошо. Если с той стороны будут стоять войска России – это беда, страшная беда. Это значит, что пару часов – и россияне на танках могут оказаться в Киеве или выкинуть на Киев парашютно-десантный полк. Я не знаю, что мы сможем им противопоставить. Я об этом все время думаю. И такие варианты, между прочим, рассматривались в 2014 году. Что нужно Украине сегодня? Спокойствие в Беларуси и чтобы Россия ни в коем случае туда не вошла. Конечно, я очень хочу, чтобы в Баларуси восторжествовала справедливость. И когда я вижу такое количество людей – молодых, красивых, с горящими глазами, которые выходят сказать свое "нет", они считают, что были фальсификации на выборах, а их разгоняет ОМОН – мне это не нравится", – отметил журналист.

Он призвал белорусов, если они уверены в своей позиции, отстаивать ее.

"Я бы сказал братьям-белорусам: если вы уверены в своей правде, отстаивайте ее! Потому что самое главное, что существует в жизни каждого человека, – это справедливость. И бороться за справедливость – святая обязанность каждого. Если ты видишь несправедливость и с этим миришься, в тебе что-то умирает внутри", – считает Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Несколько соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Валерия Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Виктора Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го и 11 августа. Митингующие обвиняют власть в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.