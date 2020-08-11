Президент Литвы: Евросоюз может отправить представителя на переговоры с властями Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудили возможность отправки представителя Евросоюза на переговоры с властями Беларуси. Науседа сказал, что Литва готова взять на себя роль посредника в решении белорусского кризиса.

Науседа сказал, что Литва готова стать посредником в белорусском конфликте Фото: EPA

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в распространенном комментарии для СМИ, которое цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Науседа сказал, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.

"Мишель пообещал вернуться с предложениями о возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета – тоже вероятная альтернатива", – сказал президент.

По его словам, Литва готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса.

"Времени у нас немного, нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки. Литва готова посредничать в этом процессе – к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции", – сказал президент.