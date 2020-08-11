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Евросоюз рассмотрит введения санкций против Беларуси – СМИ

Главы МИД Евросоюза в конце августа на неформальной встрече собираются обсудить ответные действия на последствия президентских выборов в Беларуси, включая возобновление санкций, сообщило российское агентство "ТАСС" со ссылкой на информированный источник.

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Санкции против Беларуси обсудят в конце августа в Берлине
Санкции против Беларуси обсудят в конце августа в Берлине
Фото: depositphotos.com

На неформальной встрече глав МИД Евросоюза (ЕС) 27–28 августа в Берлине обсудят последствия президентских выборов в Беларуси и ответные меры стран ЕС, включая возможное возобновление санкций. Об этом сообщил "ТАСС" 11 августа со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Ситуация в Беларуси и ответные действия ЕС, включая вопрос о возобновлении действия санкций, будут обсуждаться на неформальной встрече глав МИД 27–28 августа в Берлине", – сказал источник.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал власти Беларуси освободить задержанных участников акций протеста и журналистов и пригрозил возобновлением санкций, сообщил "УНИАН".

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве он отметил, что ЕС отменил санкции против Беларуси по причине освобождения политзаключенных.

"Мы очень серьезно должны обсудить в ЕС, можем ли мы после недавних событий, событий последних дней, оставить его в силе или это решение должно быть каким-то образом вскоре пересмотрено", – сказал Маас.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что о санкциях против Минска следует говорить "со всей серьезностью", ведь происходящее сейчас "даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы".

Евросоюз ввел санкции против Беларуси в 2004 году как ответ на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры для причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия, сообщила "Немецкая волна".

В феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с президента страны Александра Лукашенко и трех белорусских компаний. Под санкциями остаются бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший глава спецотряда быстрого реагирования Дмитрий Павличенко.

Теги: Беларусь, санкции, Брюссель, ФРГ, Евросоюз, Хайко Маас, Гитанас Науседа, протесты в Беларуси
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