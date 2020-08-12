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В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой. Ранее минчане использовали фейерверки против ОМОН

Введение запрета на торговлю пиротехникой в Беларуси предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа.

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Документ о запрете торговли пиротехникой вступил в силу 12 августа
Документ о запрете торговли пиротехникой вступил в силу 12 августа
Фото: depositphotos.com

В Беларуси вводят запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом агентству БЕЛТА сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа, отмечает агентство.

На протестах в Беларуси 10 августа против сотрудников ОМОН использовали фейерверки, сообщал Telegram-канал NEXTA Live.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

В этот день в Минске погиб один из активистов.  

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Теги: Беларусь, митинг, пиротехника, протесты в Беларуси
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