ГОРДОН
 
 
МИР

В Следкоме Беларуси решили изымать авто у протестующих

Автомобили, которые используют для блокирования транспорта в Беларуси, являются орудиями преступления. Их будут изымать, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вечером 9 августа в нескольких городах Беларуси начались протесты
Вечером 9 августа в нескольких городах Беларуси начались протесты
Фото: EPA

В Следственном комитете Беларуси заявили, что будут изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокирования транспорта. Об этом 11 августа сообщило агентство "Белта" со ссылкой на заявление ведомства.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что установка баррикад в виде авто или других предметов может повлечь уголовную ответственность, которая в Беларуси наступает с 16-летнего возраста.

"Санкция ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч. 2 ст. 310, то до 10 лет лишения свободы", – заявили в Следекоме.

Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вечером 10 августа.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

В этот день в Минске погиб один из активистов.  

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Теги: Беларусь, автомобили, баррикады, законодательство, комитет, уголовное дело, блокирование, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS