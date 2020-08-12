В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

В минской гостинице "Беларусь" задержали мужчину, который якобы координировал акции протеста.

В Минске задержали координаторов массовых протестов, один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом 12 августа сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда и координировал акции.

Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

В этот день в Минске погиб один из активистов.