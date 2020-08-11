В крупных городах Беларуси отключили мобильный интернет – СМИ

Жители Беларуси сообщают о перебоях в работе мобильного интернета в разных регионах страны у всех операторов связи. Об этом пишут TUT.BY и "Наша ніва".

Мобильный интернет не работает у абонентов в крупных городах Беларуси Фото: depositphotos.com

Жители Беларуси сообщают о проблемах с доступом к мобильному интернету. Об этом пишет в Telegram портал TUT.BY.

Журналисты портала из Минска сообщают, что проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в районе цирка, площади Победы, рядом с Мотовелозаводом, на проспекте Дзержинского. Есть проблемы с передачей данных у всех трех мобильных операторов, работающих в стране: "БеСТ", МТС и "Велком".

Газета "Наша нiва" сообщила, что мобильный интернет не работает у абонентов в Бресте, Жлобине, Гомеле, Барановичах и Кобрине.

Telegram-канал NEXTA со ссылкой на подписчиков пишет, что мобильный интернет пропал во всех областных центрах Беларуси.

Компания Twitter 10 августа фиксировала попытки заблокировать работу социальной сети в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что интернет в Беларуси отключают "из-за границы", писало государственное информагентство "Белта".

На сегодня в Беларуси анонсированы новые массовые митинги, они должны начаться в 19.00.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах, досрочное голосование проводилось с 4-го по 8 августа. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После объявления предварительных итогов во многих городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре белорусской столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум об одном погибшем участнике митингов. Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, НАТО, ОБСЕ, Украина, Польша, Литва и другие.