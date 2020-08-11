"Прекратите калечить и убивать". В Минске мужчина в знак протеста прыгнул на рельсы метро

Акция протеста в минском метро продлилась пять минут, одна ветка подземки была временно перекрыта.

Мужчина остановил поезд на станции метро Октябрьская в Минске 11 августа. Он стоял на рельсах с плакатом "Хватит убивать и калечить людей", сообщает "Радыё Свабода".

Акция протеста длилась пять минут, вся московская (синяя) ветка метро была временно перекрыта, а станции на Автозаводской (красной) линии были временно закрыты во второй половине дня 11 августа. После этого движение метро восстановилось.

В своем Telegram "Радыё Свабода" опубликовала видео инцидента.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.