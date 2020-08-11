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Предприятия Беларуси присоединяются к общенациональной забастовке

Сегодня в Telegram-канале NEXTA Live появился призыв к проведению общенациональной забастовки. Паблик начал публиковать фото и документы, подтверждающие, что некоторые предприятия стали присоединяться к протестам.

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В Беларуси продолжаются протесты
В Беларуси продолжаются протесты
Фото: ЕРА

Сегодня на предприятиях Беларуси начались забастовки в знак протеста против официальных результатов выборов президента.

"Режим держится исключительно на нас, и забастовка – это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин. Общенациональной забастовкой мы добьемся: признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь, освобождения всех политических заключенных, проведения новых честных выборов", – говорится в призыве к общенациональной забастовке в Telegram-канале NEXTA Live.

После этого NEXTA Live стал публиковать информацию о том, какие предприятия присоединились к призыву:

Минский электротехнический завод им. Козлова,

Жабинковский сахарный завод,

формат забастовки обсуждается на БелАЗе.

Бастует институт химии новых материалов НАН Беларуси.

Забастовка назревает в РУП Белэнергосетьпроект.

Готовится "Гродно Азот".

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предв.арительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыПравозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в Литве. Власти Беларуси вывезли ее из страны.

Теги: Беларусь, выборы, забастовка, протесты, призыв, беспорядки, протесты в Беларуси
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