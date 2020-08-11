Кольченко за участие в протесте под посольством Беларуси присудили 40 часов исправительных работ. Мы что, уже живем в России или Беларуси?

Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ.

Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или Беларуси? Открытый суд, на который не пустили никого из прессы. Милицейские (это не ошибка печати) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированной на видео. Судья, которая идентифицировала Сашу и точно знала, кому выносит приговор.

И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй – о злостном неповиновении сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати).

Это гнилая правоохранительная и судебная системы, которые никто не реформировал и не планирует реформировать, показывают свое истинное лицо и уже не прячутся. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются по поводу нашего терпения!

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора