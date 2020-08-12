В Беларуси мобильный оператор выплатит гражданам компенсацию за отсутствие интернета

Абоненты компании А1, чей тарифный пакет содержал только интернет-трафик, получат компенсацию в 100-процентном размере.

Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями Фото: depositphotos.com

В Беларуси один из операторов мобильной связи – компания A1 – предложил своим абонентам компенсацию за отключение интернета в период с 9 августа по 11 августа включительно. Об этом говорится на сайте компании.

Компенсация коснется абонентов мобильной связи, домашнего интернета и цифрового телевидения VOKA. Она будет в следующем размере:

за тарифный план с объемом трафика от 500 МБ до 9 ГБ компенсируют 30% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса;

с трафиком от 10 ГБ – 50%;

абонентам с тарифными пакетами, которые содержат только интернет-трафик, независимо от объема – 100%.

Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA будет предоставлена компенсация:

на тарифных планах домашнего интернета без включенного видеосервиса VOKA – в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса;

на тарифных планах домашнего интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA, – в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что отключение происходит за границей, это не инициатива властей.