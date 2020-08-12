В Беларуси мобильный оператор выплатит гражданам компенсацию за отсутствие интернета

В Беларуси один из операторов мобильной связи – компания A1 – предложил своим абонентам компенсацию за отключение интернета в период с 9 августа по 11 августа включительно. Об этом говорится на сайте компании.
Компенсация коснется абонентов мобильной связи, домашнего интернета и цифрового телевидения VOKA. Она будет в следующем размере:
Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA будет предоставлена компенсация:
Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что отключение происходит за границей, это не инициатива властей.
11 августа в крупных городах страны исчез мобильный интернет.
Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет, мессенджеры и поисковики работают, загружаются почти все сайты.