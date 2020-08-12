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В Минске вновь заработал интернет

Трое суток в столице Беларуси Минске наблюдались перебои с интернетом. С утра 12 августа большинство сервисов и сайтов вновь грузятся, возобновилась работа мобильного интернета.

Минчане снова пользуются мобильным интернетом
Минчане снова пользуются мобильным интернетом
Фото: depositphotos.com

Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет, мессенджеры и поисковики работают, загружаются почти все сайты. Об этом сообщает TUT.BY.

Пользователи пишут, что около 6.50 одновременно заработало большинство популярных сервисов – Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и "Яндекс", восстановился доступ к онлайн-заказу такси.

Без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail.

Среди сайтов, доступ к которым есть не везде, – TUT.BY и Onliner.

Агентство ТАСС добавляет, что мобильный интернет вновь доступен в Минске без ограничений; с 6.30 на мобильные телефоны пользователей стали приходить ранее не доставленные сообщения.

Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что отключение происходит за границей, это не инициатива властей.

11 августа в крупных городах страны исчез мобильный интернет.

Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, на выборах президента за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После объявления предварительных итогов во многих городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре белорусской столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум об одном погибшем участнике митингов. Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАНАТООБСЕУкраина, Польша, Литва и другие.

Теги: интернет, Беларусь, Минск
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