Силовики в Минске задержали украинских волонтеров

Волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Минске силовики, сообщило hromadske. По информации МИД Украины, это произошло примерно в 17.00.

Украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Минске Фото: ЕРА

Белорусские силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, сообщило hromadske.

Также опубликовано видео задержаний волонтеров. СМИ утверждает, что на первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На втором видео Константин Реуцкий, бывший журналист hromadske, снимает, как силовики задерживают человека, который переходил дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

В МИД Украины отреагировали на задержание украинцев и уточнили, что граждан Украины задержали 12 августа примерно в 17.00.

"Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", – рассказали в пресс-службе МИД.

hromadske в настоящее время пытается связаться с посольством Украины в Беларуси.

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов. "Радыё Свабода" 12 августа сообщила о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Мама Александра сказала, что его задержали в центре города и он не участвовал в протестах.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.