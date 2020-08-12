Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2020
 
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"Нет никаких оправданий подобной жестокости!" Полякова прокомментировала реакцию белорусских властей на протесты

Украинская певица Оля Полякова считает, что цепляться за власть, силой подавляя протесты, может только "психически больной человек".

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Полякова: Это подло! Это ужасно! Так нельзя!
Полякова: Это подло! Это ужасно! Так нельзя! 
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram эмоционально отреагировала на жестокую реакцию белорусских властей в ответ на народные протесты в стране, начавшиеся 9 августа. 

По словам артистки, так "цепляться за власть может только психически больной человек". 

"Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя! И это ни к чему хорошему не приведет!" – заявила певица. 

Она подчеркнула, что не разделяет точку зрения тех, кто пытается найти объяснения подобному насилию. Полякова также проиллюстрировала свое заявление снимками, на которых запечатлены окровавленные участники протестов. 

"Люди, берегите себя! Беларусь, живи!" – завершила пост певица. 

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. В МВД Беларуси заявили, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, революция, беспорядки, голосование, Оля Полякова, власть
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