"На вашем празднике царит мракобесие". Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Российский музыкант Владимир Спиваков поддержал мирные протесты в Беларуси, об этом он написал в открытом письме президенту страны Александру Лукашенко.

Спиваков: Вынужден отказаться от ордена, которым вы меня наградили. Мне стыдно его носить Фото: EPA

Российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил в 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко. Открытое письмо дирижера с обращением к Лукашенко опубликовала 12 августа "Новая газета".

Спиваков отметил, что орден получил за особые заслуги в области гуманитарной деятельности и успехи в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", – сказано в обращении.

Спиваков подчеркнул, что он на стороне народа Беларуси, который требует соблюдения прав и свобод, включая право на мирные протесты.

"В сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша "черная" сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что плачущие утешатся. Так и будет!" – написал дирижер.

Орден Франциска Скорины был учрежден в Беларуси в 1995 году. Присуждается за вклад в развитие белорусской культуры, за гуманитарную, благотворительную деятельность. Орденом награждены 230 человек.

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. В МВД Беларуси заявили, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.