Беларусь, Лукашенко, Тихановская, преступник Путин, Крым. Интервью Гордона с главредом Telegram-канала NEXTA Протасевичем. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Как сообщил Esquire, команда NEXTA состоит из четырех человек, все они сейчас проживают в Польше. Его основал белорусский блогер и журналист Степан Путило (известен как Степан Светлов). По данным издания, сейчас 22-летний Светлов больше занимается долгосрочным планированием, видеопродакшеном и YouTube, а редакцией руководит 25-летний Протасевич.

Протасевич родился в Минске в 1995 году. Учился на заочном отделении факультета журналистики Белорусского государственного университета, однако на четвертом курсе был отчислен. В его биографии сказано, что "за свою профессиональную деятельность".

Как сообщило "Еврорадио", в начале 2010-х Протасевич был молодежным активистом, его неоднократно задерживали. Журналистскую карьеру начал в 17 лет, сотрудничал с крупнейшими белорусскими медиа, в том числе с изданиями TUT.BY, "Радыё Свабода", "Белорусский партизан", "Еврорадио".

В 2019 году Протасевич переехал в Польшу, он объяснил это усилением преследования со стороны официальных властей Беларуси. В январе 2020 года журналист попросил в Польше политическое убежище.