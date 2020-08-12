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В Минске женщины вышли на марш солидарности с задержанными и пострадавшими участниками протестов. Фоторепортаж

Сегодня 17.03
Несколько сот женщин приняли участие в шествии по улицам Минска, выражая солидарность с теми, кто был задержан или ранен во время уличных протестов. Одетые в белое участницы акции заявляли, что белорусы – мирная нация, и требовали, чтобы милиция прекратила насилие против митингующих. Утром сотни женщин выстроились в цепь солидарности у Комаровского рынка в столице Беларуси. Позже аналогичные флешмобы прошли в Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах, пишет TUT.BY.
Теги: милиция, флешмоб, Минск, шествие, Гомель, женщины, протесты в Беларуси, Брест
 

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