В Минске женщины вышли на марш солидарности с задержанными и пострадавшими участниками протестов. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Несколько сот женщин приняли участие в шествии по улицам Минска, выражая солидарность с теми, кто был задержан или ранен во время уличных протестов.
Одетые в белое участницы акции заявляли, что белорусы – мирная нация, и требовали, чтобы милиция прекратила насилие против митингующих. Утром сотни женщин выстроились в цепь солидарности у Комаровского рынка
в столице Беларуси. Позже аналогичные флешмобы прошли в Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах, пишет TUT.BY
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