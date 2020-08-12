Флешмоб против насилия в Минске. Несколько сот женщин выстроились в цепь с цветами в руках

У Комаровского рынка в Минске женщины взялись за руки, образовав длинную цепь – так они протестовали против избиения силовиками митингующих. Милиция потребовала от собравшихся разойтись.

12 августа возле Комаровского рынка в Минске прошел флешмоб солидарности с жертвами насилия со стороны правоохранителей – сотни женщин в белой одежде выстроились в цепь, держась за руки, информирует TUT.BY.

Среди участниц – фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. В руках у них – цветы.

Милиция в рупор попросила собравшихся разойтись. К месту событий подъехал автозак.

Женщины несколько раз клали цветы на асфальт и уходили, но затем цепь образовывалась вновь. К инициаторам флешмоба присоединялись прохожие.

Акция проходила молча. На одном из плакатов, которые принесли участницы, было написано: "Насильно мил не будешь".

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.