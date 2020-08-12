Интервью Гордона с главредом Telegram-канала NEXTA Протасевичем. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с белорусским журналистом, главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью с белорусским журналистом, главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом основатель издания, журналист Дмитрий Гордон сообщил в Instagram.

Гордон рассказал, что интервью записали сегодня. Оно выйдет в 18.00.

NEXTA стал самым популярным Telegram-каналом о протестах в Беларуси, которые начались после прошедших 9 августа выборов президента. Под брендом NEXTA в Telegram работает три канала: непосредственно NEXTA (там сейчас 650 тыс. подписчиков), NEXTA Live (почти 1,5 млн подписчиков) и LUXTA (почти 109 тыс. подписчиков). Причем аудитория Telegram-канала NEXTA Live всего за несколько дней возросла с 300 тыс. до почти 1,5 млн читателей.

"Протасевич – это человек, который курирует оппозиционные митинги в Беларуси. Роман находится в Варшаве, он дал очень интересное интервью", – проанонсировал Гордон.

Как сообщил Esquire, команда NEXTA состоит из четырех человек, все они сейчас проживают в Польше. Его основал белорусский блогер и журналист Степан Путило (известен как Степан Светлов). По данным издания, сейчас 22-летний Светлов больше занимается долгосрочным планированием, видеопродакшном и YouTube, а редакцией руководит 25-летний Протасевич.

Протасевич родился в Минске в 1995 году. Учился на заочном отделении факультета журналистики Белорусского государственного университета, однако на четвертом курсе был отчислен. В его биографии сказано, что "за свою профессиональную деятельность".

Как сообщило "Еврорадио", в начале 2010-х Протасевич был молодежным активистом, его неоднократно задерживали. Журналистскую карьеру начал в 17 лет, сотрудничал с крупнейшими белорусскими медиа, в том числе TUT.BY, "Радыё Свабода", "Белорусский партизан", "Еврорадио".

В 2019 году Протасевич переехал в Польшу, он объяснил это усилением преследования со стороны официальных властей Беларуси. В январе 2020 года журналист попросил в Польше политическое убежище.