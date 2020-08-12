Коротич заявил, что в Беларуси сейчас начался окончательный распад Советского Союза

Белорусский Майдан скоро завершится, но происходящие события уже знаменовали окончательный распад Советского Союза. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" высказал бывший главный редактор советского журнала "Огонек", украинский литератор Виталий Коротич.
"К власти приводят людей, которые никогда в Советском Союзе не жили, даже в школах там не учились. Приходит совершенно новое поколение. Уходят все, которые хоть немножко что-то помнили и имели какие-то нити, которые связывали их с советским прошлым, со сверстниками", – пояснил он.
По мнению писателя, белорусам с Запада внушают, что "надо бегом бежать в Европу, вырываться от такой-перетакой России". И многие молодые участники протестов "этому внушению поддаются".
"Нужна не революция, а эволюция. И если [президент Александр] Лукашенко будет достаточно умен (а он довольно практичен), для того чтобы постепенно подвести к власти людей из нового поколения, которые хотят не разрушать, а развивать все то, что было и есть в стране, что-нибудь может и получиться. А Майдан… Он отшумит, да пройдет мимо. Из истерики ничего хорошего не получается", – сказал Коротич.
Он напомнил, что в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко заверял, что, если что-то в Беларуси произойдут события типа Майдана, то он не убежит, как четвертый президент Украины Виктор Янукович, а будет до последнего стоять и доказывать белорусам, что знает, как действовать.
С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.
По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.
По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.