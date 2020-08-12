Коротич заявил, что в Беларуси сейчас начался окончательный распад Советского Союза

Если президент Беларуси Александр Лукашенко будет достаточно умен, он станет постепенно подводить к власти людей из нового поколения, которым не знакомы практики советского управления. Такое мнение высказал бывший главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич.

Белорусский Майдан скоро завершится, но происходящие события уже знаменовали окончательный распад Советского Союза. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" высказал бывший главный редактор советского журнала "Огонек", украинский литератор Виталий Коротич.

"К власти приводят людей, которые никогда в Советском Союзе не жили, даже в школах там не учились. Приходит совершенно новое поколение. Уходят все, которые хоть немножко что-то помнили и имели какие-то нити, которые связывали их с советским прошлым, со сверстниками", – пояснил он.

По мнению писателя, белорусам с Запада внушают, что "надо бегом бежать в Европу, вырываться от такой-перетакой России". И многие молодые участники протестов "этому внушению поддаются".

"Нужна не революция, а эволюция. И если [президент Александр] Лукашенко будет достаточно умен (а он довольно практичен), для того чтобы постепенно подвести к власти людей из нового поколения, которые хотят не разрушать, а развивать все то, что было и есть в стране, что-нибудь может и получиться. А Майдан… Он отшумит, да пройдет мимо. Из истерики ничего хорошего не получается", – сказал Коротич.

Он напомнил, что в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко заверял, что, если что-то в Беларуси произойдут события типа Майдана, то он не убежит, как четвертый президент Украины Виктор Янукович, а будет до последнего стоять и доказывать белорусам, что знает, как действовать.

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.