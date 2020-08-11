В Минске исчез журналист, который делал расследования о Лукашенко

На прошлой неделе в Беларуси задержали журналиста Стаса Ивашкевича, который готовил материал о женщинах белорусского президента Александра Лукашенко. После его отпустили, но вновь задержали 9 августа – с того времени о его местонахождении ничего не известно.

В Беларуси исчез журналист-расследователь и ведущий авторской программы на "Белсат" Стас Ивашкевич. На прошлой неделе вместе со своими коллегами он опубликовал материал о женщинах Александра Лукашенко. Об этом издание "Проект" сообщило 11 августа в Facebook.

"Последний раз Стас связывался с коллегами 9 августа в полдесятого вечера. Он сказал, что его задержали и везут в изолятор на улице Окрестина. Однако с тех пор больше о его судьбе ничего не известно: адвоката не пустили в изолятор и не дали никакой информации о том, где находится журналист", – говорится в сообщении.

В издании отметили. что, по неофициальной информации, на журналиста завели уголовное дело.

"На прошлой неделе Стаса и его коллег уже задерживали во время подготовки материала о женщинах белорусского президента, и мы опасаемся, что сейчас то задержание может оказаться отягчающим обстоятельством для журналиста. Уже после выхода материала мы замечали наружное наблюдение за журналистами его команды. Мы просим всех, кому известно что-либо о нахождении Ивашкевича, связаться с нами или его коллегами", – добавили в издании.

В "Проекте" отметили, что вместе с Ивашкевичем в Беларуси сейчас задержаны или без вести пропали десятки российских и белорусских журналистов.

"Так, уже полтора дня ничего не известно о нахождении российского журналиста Максима Солопова. Мы обращаемся к властям Беларуси с требованием предоставить информацию о нахождении наших коллег и освободить их", – подчеркнули журналисты.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

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В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатами выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова".

В этот день в Минске погиб один из активистов. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что мужчина погиб во время противостояния со спецназом. По ее информации, в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство.

Пользователи социальных сетей сообщили "Белсат TV", что мужчина погиб в результате попадания светошумовой гранаты.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.