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ПРОИСШЕСТВИЯ

СМИ сообщили о смерти 25-летнего задержанного силовиками в Гомеле. Его держали в автозаке

У задержанного в центре Гомеля 9 августа 25-летнего Александра Вихора были проблемы с сердцем. Его мама рассказала "Радыё Свабода", что Александру стало плохо в закрытой машине, которая ехала в СИЗО.

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Александру Вихору стало плохо в автозаке
Александру Вихору стало плохо в автозаке
Фото: EPA

"Радыё Свабода" сообщила о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Вихора задержали в воскресенье, 9 августа.

По информации СМИ, в Гомеле задержанным не хватает мест в СИЗО, машины с задержанными часами стоят на солнце в длинных очередях.

"Саша был в одном из автозаков... Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", – цитирует "Радыё Свабода" маму Александра Вихора.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Ему стало плохо, когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО.

"Он кричал, просил о помощи... А конвой счел его неадекватным. Его отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике... Ему вызвали "скорую" и отвезли в ближайшую больницу – туберкулезную, рядом с психиатрией... Там Сашу пытались спасти, но не спасли", – сказала она.

На данный момент сына в морге она не видела.

"Думаю, мне отказали показать это. Что его жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке: пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей? Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына", – сказала мать Вихора.

В пресс-службе МВД и Следственного комитета Беларуси не комментировали информацию о смерти Александра Вихора.

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

Теги: МВД, Беларусь, СИЗО, Гомель, силовики, протесты в Беларуси
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