Мужчин в СИЗО раздевают догола, ставят на четвереньки и избивают – очевидцы о задержанных в Беларуси

Задержанных в Беларуси во время акций протеста против фальсификации выборов избивают и не кормят. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

Очевидец: То, что делают сейчас сотрудники МВД, можно сравнить с действиями СС Фото: EPA

Задержанным в Беларуси во время мирных акций протеста гражданам не оказывают медицинскую помощь, их избивают и не кормят. Об этом написал 12 августа в Facebook предприниматель из Минска Илья Дабратвор.

Жену Дабратвора, которая также была среди задержанных, отпустили.

"В камере на шесть человек сидит 37, у мужчин – 50 человек. Спят по очереди. Не кормят, вода из-под крана. Средств гигиены нет. Всем дают сутки, от семи до 15. Протоколы составлены абы как. Жену задержали возле Заводского исполкома, по протоколу – на Машерова", – написал он.

По его информации, задержанным не оказывают медицинскую помощь.

"Мужчин по утрам раздевают догола, ставят в коридоре на четвереньки и избивают. Медицинскую помощь сотрудники милиции оказывать отказываются, мужчину со сломанной ногой избивали специально. То, что делают сейчас сотрудники МВД, можно сравнить с действиями СС. Фактически законы на территории Беларуси не действуют", – отметил Дабратвор.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.