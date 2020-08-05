ГОРДОН
 
 
Лилия Шевцова
Лилия Шевцова

Российский политолог.


все материалы автора

Беларусь может оказаться для Москвы более болезненным вызовом, чем Украина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Август 2020. Очевидное.

Мы всегда опасались августа. В августе в России всегда что-то происходило. Либо ожидалось. Сегодня август пока не сотрясает. Но позволяет увидеть оскал новой реальности, в которой мы будем отныне жить. 

Конституция на свалке. Государство с разрушенным конституционным фундаментом неизбежно теряет устойчивость, превращаясь в Парк Юрского периода. Правила устанавливает сильнейший. Но эти правила превращаются в пыль при изменении баланса сил. 

Российская политическая конструкция отстроена и сдана в эксплуатацию. Ирония в том, что ее логика будет толкать преемников Путина не к обеспечению его наследства и безопасности его круга, а к формированию новой власти за счет отторжения прошлого. У преемников нет иного способа возвратить диалог с обществом. Нет другого пути решить проблему ответственности за предыдущие провалы.

"100 законов", которые должны конкретизировать конституционные поправки, окончательно разрушают институт права. Следовательно, и политический класс, который уничтожил право, будет жить в бесправовом пространстве. Может оказаться некомфортно! 

Выборы превращены в подтверждение назначенчества. Но назначать некого – скамейка коротка. Придется переходить к дегтяревщине как способу управления. Рискованно, однако!

Сентябрьские выборы становятся тестом на согласие народа принять статус безмолвия. При несогласии есть ресурс убедить народ согласиться. Но будет ли работать ресурс, если за него нечем станет платить? Силовики при истощении бюджета и других способов убеждения превращаются в правящую корпорацию. Следовательно, возможности прагматической элиты собянинского типа влиять на власть сокращаются. Одновременно Путин теряет роль балансира между отдельными сегментами элит – важнейшую функцию лидерства.

Бизнес-сообщество при силовом режиме теряет гарантии выживания. Даже при лояльности к власти. Зачем силовикам бизнес-сообщество, если они сами станут бизнесом? 

Источники независимой информации власти перекрыла сама власть. Следовательно, власть не понимает, что происходит. А потому глупостей в политике прибавится.

Проблема завершения правления Путина (и что потом?) формально снята. Однако вопрос преемника и перехода остается. Это вопрос выживания российского государства, подвешенного на крюк единовластия. Цена вопроса делает битву за будущее еще более драматической. 

"Феномен Фургала" означает запрос на новый тип социально ориентированного лидерства, готового к разговору с народом. Что разрушает президентскую вертикаль, ориентированную на назначенцев, враждебных объекту управления. 

Хабаровск продемонстрировал, что при отсутствии единой оппозиции появляется более серьезная угроза для Кремля – стихийный протест снизу, который опасно подавлять. За стихийным протестом будет прятаться давно униженная региональная элита.

Статус державности – хребет системы – начинает надламываться. Ибо Россия выпадает из первого эшелона на мировой сцене, которую оккупирует США и Китай. В танго нет нужды для третьего! Необходимость выбирать между двумя полюсами грозит превратить Россию в сателлита Китая. Впрочем, Россия уже сырьевой придаток Поднебесной. 

Идея Путина о формировании Концерта держав – постоянных членов Совбеза прогнозирована. Непонятно, как России удержаться в мировой лиге при сокращении экономического потенциала. Попытка зацепиться там за счет угрозы побить окна – верный способ оказаться в изоляции. Между тем российское государство все еще строится на принципе великодержавности. Как теперь оправдывать военный бюджет и державные побрякушки? Чем отвлекать народ от его несчастий?

Белорусский батька Лукашенко нанес удар по святому – роли России в качестве центра евразийской галактики и идее Союзного государства. Пока Кремлю нечем ответить! Любой ответ либо его отсутствие грозит добить "Союзное государство". Беларусь может оказаться для Москвы более болезненным вызовом, чем Украина.

Такова реальность августа. Вызовы очевидны. Очевидна и неспособность власти на них ответить. Можно, конечно, гадать, как долго можно откладывать ответ. И ждать очередного августа!

Источник: Лилия Шевцова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Китай, Беларусь, Кремль, Лилия Шевцова, Хабаровск, Союзное государство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине G
Владимир ПОПОВ
  Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному
  Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному G
Алеся БАЦМАН
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS