Задержанным в Минске журналистам запретили въезд в Беларусь на 10 лет

Украинская журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что задержанных в Минске корреспондентов "Настоящего времени" депортируют в Одессу.

Журналистов телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свобода") Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, задержанных сегодня в Минске, около полуночи вышлют в Одессу. Об этом в Facebook сообщили Ромалийская и Гребенюк.

"Нас высылают в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивавшие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", – написала Ирина Ромалийская.

Гребенюк уточнил, что съемочную группу высылают в Одессу, так как это был ближайший рейс в Украину. Он добавил, что им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

О задержании троих корреспондентов в минском отеле телеканал "Настоящее время" сообщил вечером 7 августа. Двое из задержанных – Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк – граждане Украины, Юрий Баранюк – россиянин. В течение нескольких недель они освещали ход президентской кампании в Беларуси. Накануне задержания съемочная группа вела трансляцию с сорванного митинга оппозиции.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.