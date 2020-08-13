Алексиевич – Лукашенко: Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в бездну гражданской войны!

Белорусская писательница Светлана Алексиевич высказала мнение, что оппозиционный кандидат в президенты страны Светлана Тихановская уже выполнила свою функцию, и призвала президента Беларуси Александра Лукашенко "уйти красиво".

Алексиевич: Я благодарна белоруссам за то, что они сохранили наше достоинство Фото: Сяргей Шапран / Facebook

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в интервью "Радыё Свабода" призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти со своего поста.

"Я хотела бы сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", – так ответила она на вопрос журналиста, чтобы хотела бы сказать Лукашенко.

Алексиевич высказала мнение, что оппозиционный кандидат в президенты страны Светлана Тихановская свою функцию выполнила.

"Я согласна с мнением многих, что Тихановская сделала свое дело. Она была и остается символом жажды перемен, жажды новой жизни, жажды честности, самопожертвования для народа и своего мужа. В конце концов, человек не всесилен. Она сделала, что могла. Ничего плохого о ней сказать не могу. Теперь уже пусть мужчины выйдут на первый план. Вот уже Комитет национального спасения, должна уже собраться элита, общество должно вступить в борьбу, а не только три эти маленькие женщины", – отметила писательница.

Она считает, что выехавшие за границу Тихановская и Вероника Цепкало еще вернутся на родину.

Алексиевич сказала, что за последние несколько недель "влюбилась в свой народ".

"Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство. Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Я просто хочу сказать, что нам надо быть организованнее и что борьба найдет и лидеров. А то все решили, что эти девушки [сами] все сделают. И очень плохо, что вокруг них не было команды", – добавила писательница.

Светлана Алексиевич в 2015 году получила Нобелевскую премию за "полифонические тексты, увековечивание страдания и мужества в наше время". Писательница родилась в украинском Ивано-Франковске, позднее ее семья перебралась в Беларусь. С начала 2000-х она жила в Западной Европе, в 2013 году вернулась на родину.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.