"Исполнять преступные приказы не намерен". В Беларуси участковый милиционер призвал коллег прекратить насилие против граждан

Белорусский участковый Иван Колос записал видеообращение, в котором призвал коллег прекратить остаивать интересы человека, "который насильственно захватил власть", и остановить насилие.

Протесты в Беларуси начались в день выборов 9 августа Фото: ЕРА

В Беларуси участковый милиции призвал коллег прекратить насилие по отношению к безоружным гражданам и "быть с народом". Видео обнародовал Telegram-канал NEXTA live.

"Я, Колос Иван Николаевич, являюсь действующим сотрудником органов внутренних дел и работаю в должности участкового инспектора милиции. Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие", – сказал правоохранитель.

Он подчеркнул, что не увольняется из органов внутренних дел, однако исполнять преступные приказы не намерен.

Колос назвал Светлану Тихановскую законным президентом и сказал, что ждет от нее приказов по защите белорусских граждан.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов. "Радыё Свабода" 12 августа сообщило о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Мама Александра сказала, что его задержали в центре города и он не участвовал в протестах.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.