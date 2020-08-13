"Нас мало, но мы есть". Несколько журналистов государственных телеканалов Беларуси объявили об увольнении

Несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах и радио страны, заявили об увольнении. С телеканалов "Беларусь 1" и ОНТ уволились минимум шестеро ведущих – Евгений Перлин, Ольга Богатыревич, Владимир Бурко, Сергей Козлович, Вера Каретникова и Ольга Бельмач, соответствующие посты они опубликовали в Instagram.
"На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь", – написал Перлин, ведущий новостей на канале "Беларусь 1".
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Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.
"Нас мало, но мы есть", – сообщила в свою очередь ведущая ОНТ Богатыревич.
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"Ушел сам, не без приключений, но ушел… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения страны, против женщин и, не дай бог, детей", – написал ведущий военной программы "Арсенал" на канале "Беларусь 1" Бурко.
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Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. - 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь - 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью - 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания... - 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил - 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне
Козлович, работавший ведущим на телеканале ОНТ, сообщил, что 10 августа был его последний рабочий день.
"Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", – отметил он.
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Последний эфир . . Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь - 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы.
Каретникова, которая вела программу "Добрай раніцы, Беларусь" на телеканале "Беларусь 1", сообщила, что 12 августа был ее последний рабочий день.
"Это мой выбор... Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет", – написалаона.
Ведущая "Беларусь 1" Бельмач отметила, что 12 августа должен был выйти очередной выпуск рубрики по этикету, но он не выйдет.
"Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!" – отметила она.
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Я БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ НА ТВ. Сегодня в прямом эфире в программе «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» должен был выйти очередной выпуск моей рубрики по этикету. Но не выйдет. Благодарю людей, которые работали со мной рядом. Вы - отличная профессиональная команда. И простите меня за этот пост. Не смогла промолчать. К слову, на радио «Юнистар» у меня сегодня тоже последний эфир. Но это совсем другая история. Всех люблю! А ДАЛЬШЕ Я НЕ СДЕРЖАЛАСЬ. ЕЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ВСЕ! В моей стране происходит полный пиzдец!!! Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! Я - НАРОД БЕЛАРУСИ!!! #остановитенасилие #нестреляйтевлюдей #живебеларусь . . .
По информации портала TUT.BY, еще уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.
По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.