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"Нас мало, но мы есть". Несколько журналистов государственных телеканалов Беларуси объявили об увольнении

Белорусские журналисты начали увольняться с государственных каналов и радио. Об уходе с каналов "Беларусь 1" и ОНТ написали пять журналистов. Также уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

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Журналисты начали уходить с государственных каналов и радио Беларуси
Журналисты начали уходить с государственных каналов и радио Беларуси 
Фото: depositphotos.com

Несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах и радио страны, заявили об увольнении. С телеканалов "Беларусь 1" и ОНТ уволились минимум шестеро ведущих – Евгений Перлин, Ольга Богатыревич, Владимир Бурко, Сергей Козлович, Вера Каретникова и Ольга Бельмач, соответствующие посты они опубликовали в Instagram.

"На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь", – написал Перлин, ведущий новостей на канале "Беларусь 1".

"Нас мало, но мы есть", – сообщила в свою очередь ведущая ОНТ Богатыревич. 

"Ушел сам, не без приключений, но ушел… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения страны, против женщин и, не дай бог, детей", – написал ведущий военной программы "Арсенал" на канале "Беларусь 1" Бурко.

Козлович, работавший ведущим на телеканале ОНТ, сообщил, что 10 августа был его последний рабочий день.

"Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", – отметил он.

Каретникова, которая вела программу "Добрай раніцы, Беларусь" на телеканале "Беларусь 1", сообщила, что 12 августа был ее последний рабочий день.

"Это мой выбор... Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет", – написалаона.  

Ведущая "Беларусь 1" Бельмач отметила, что 12 августа должен был выйти очередной выпуск рубрики по этикету, но он не выйдет.

"Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!" – отметила она.

По информации портала TUT.BY, еще уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Теги: СМИ, телевидение, Беларусь, Минск, радио, протесты в Беларуси
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